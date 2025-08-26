HODL (HODL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.41% שינוי מחיר (1D) -1.96% שינוי מחיר (7D) -3.47% שינוי מחיר (7D) -3.47%

HODL (HODL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HODL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HODLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HODL השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -1.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HODL (HODL) מידע שוק

שווי שוק $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.99M$ 4.99M $ 4.99M אספקת מחזור 9.08B 9.08B 9.08B אספקה כוללת 9,955,862,147.162865 9,955,862,147.162865 9,955,862,147.162865

שווי השוק הנוכחי של HODL הוא $ 4.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HODL הוא 9.08B, עם היצע כולל של 9955862147.162865. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.99M.