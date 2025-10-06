HODL מחיר היום

מחיר HODL (HODL) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000002605, עם שינוי של 47.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HODL ל USD הוא $ 0.0000000002605 לכל HODL.

HODL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- HODL. ב‑24 השעות האחרונות, HODL סחר בין $ 0.00000000026 (נמוך) ל $ 0.00000000109 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, HODL נע ב -0.77% בשעה האחרונה ו -99.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 361.43K.

HODL (HODL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 361.43K$ 361.43K $ 361.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 260.50M$ 260.50M $ 260.50M אספקת מחזור ---- -- מקסימום היצע 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ARB

שווי השוק הנוכחי של HODL הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 361.43K. ההיצע במחזור של HODL הוא --, עם היצע כולל של 1000000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.50M.