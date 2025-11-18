Hive Dollar מחיר היום

מחיר Hive Dollar (HBD) בזמן אמת היום הוא $ 0.988976, עם שינוי של 1.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HBD ל USD הוא $ 0.988976 לכל HBD.

Hive Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,210,083, עם היצע במחזור של 34.59M HBD. ב‑24 השעות האחרונות, HBD סחר בין $ 0.941029 (נמוך) ל $ 1.012 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.424305.

ביצועים לטווח קצר, HBD נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו +2.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hive Dollar (HBD) מידע שוק

שווי שוק $ 34.21M$ 34.21M $ 34.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.21M$ 34.21M $ 34.21M אספקת מחזור 34.59M 34.59M 34.59M אספקה כוללת 34,587,428.878 34,587,428.878 34,587,428.878

שווי השוק הנוכחי של Hive Dollar הוא $ 34.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HBD הוא 34.59M, עם היצע כולל של 34587428.878. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.21M.