Hive Dollar (HBD) תחזית מחיר (USD)

קבל Hive Dollar תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HBD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Hive Dollar
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Hive Dollar חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:03:12 (UTC+8)

Hive Dollar תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Hive Dollar (HBD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Hive Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.981696 בשנת 2025.

Hive Dollar (HBD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Hive Dollar ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0307 בשנת 2026.

Hive Dollar (HBD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HBD הוא $ 1.0823 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Hive Dollar (HBD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HBD הוא $ 1.1364 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Hive Dollar (HBD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HBD הוא $ 1.1932 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Hive Dollar (HBD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HBD הוא $ 1.2529 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Hive Dollar (HBD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Hive Dollar עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0408.

Hive Dollar (HBD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Hive Dollar עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3243.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.981696
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0307
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0823
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1364
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1932
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2529
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3155
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3813
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 1.4504
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5229
    55.13%
  • 2035
    $ 1.5990
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6790
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7629
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8511
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9436
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0408
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Hive Dollar תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.981696
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.981830
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.982637
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.985730
    0.41%
Hive Dollar (HBD) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורHBDב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.981696. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Hive Dollar (HBD) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHBD , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.981830. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Hive Dollar (HBD) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHBD , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.982637. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Hive Dollar (HBD) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHBD הוא $0.985730. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Hive Dollar

--
----

--

$ 33.99M
$ 33.99M$ 33.99M

34.59M
34.59M 34.59M

--
----

--

המחיר HBD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, HBD יש כמות במעגל של 34.59M ושווי שוק כולל של $ 33.99M.

Hive Dollar מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHive Dollarדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHive Dollar הוא 0.981696USD. היצע במחזור של Hive Dollar(HBD) הוא34.59M HBD , מה שמעניק לו שווי שוק של $33,993,554.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -1.37%
    $ -0.013640
    $ 1.013
    $ 0.941029
  • 7 ימים
    -1.35%
    $ -0.013280
    $ 1.0757
    $ 0.853959
  • 30 ימים
    0.46%
    $ 0.004470
    $ 1.0757
    $ 0.853959
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Hive Dollar הראה תנועת מחירים של$-0.013640 , המשקפת-1.37% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Hive Dollar נסחר בשיא של $1.0757 ושפל של $0.853959. נרשם שינוי במחיר של-1.35%. מגמה אחרונה זו מציגה אתHBD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Hive Dollar חווה 0.46%שינוי, המשקף בערך $0.004470 לערכו. זה מצביע על כך ש HBD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Hive Dollar (HBD) מודול חיזוי מחיר עובד?

Hive Dollar מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HBDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHive Dollar לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HBD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Hive Dollar. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHBD .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHBD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Hive Dollar.

מדוע HBD חיזוי מחירים חשוב?

HBD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם HBD כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, HBD ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של HBD בחודש הבא?
על פי Hive Dollar (HBD) כלי תחזית המחירים, המחיר HBD הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 HBD בשנת 2026?
המחיר של 1 Hive Dollar (HBD) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, HBD יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של HBD בשנת 2027?
Hive Dollar (HBD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HBD עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של HBD בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hive Dollar (HBD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של HBD בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hive Dollar (HBD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 HBD בשנת 2030?
המחיר של 1 Hive Dollar (HBD) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, HBD יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי HBD תחזית המחיר בשנת 2040?
Hive Dollar (HBD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HBD עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:03:12 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.