HermesWorld מחיר היום

מחיר HermesWorld (HERMESWORLD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.47% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HERMESWORLD ל USD הוא $ 0 לכל HERMESWORLD.

HermesWorld כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,129, עם היצע במחזור של 999.91M HERMESWORLD. ב‑24 השעות האחרונות, HERMESWORLD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00233393, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HERMESWORLD נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -0.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HermesWorld (HERMESWORLD) מידע שוק

שווי שוק $ 56.13K$ 56.13K $ 56.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.13K$ 56.13K $ 56.13K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,909,103.616894 999,909,103.616894 999,909,103.616894

שווי השוק הנוכחי של HermesWorld הוא $ 56.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERMESWORLD הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999909103.616894. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.13K.