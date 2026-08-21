Hermes Desktop מחיר היום

מחיר Hermes Desktop (HD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HD ל USD הוא $ 0 לכל HD.

Hermes Desktop כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,239, עם היצע במחזור של 100.00B HD. ב‑24 השעות האחרונות, HD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HD נע ב +3.60% בשעה האחרונה ו +27.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hermes Desktop (HD) מידע שוק

שווי שוק $ 38.24K$ 38.24K $ 38.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.24K$ 38.24K $ 38.24K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Hermes Desktop הוא $ 38.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HD הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.24K.