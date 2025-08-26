Helio (HELIO) מידע על מחיר (USD)

Helio (HELIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HELIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HELIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00493753, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HELIO השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -17.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Helio הוא $ 135.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HELIO הוא 926.58M, עם היצע כולל של 926579842.2692327. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.14K.