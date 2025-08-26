עוד על HELIO

Helio מחיר (HELIO)

1 HELIO ל USDמחיר חי:

$0.00014584
$0.00014584$0.00014584
-17.40%1D
Helio (HELIO) טבלת מחירים חיה
Helio (HELIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00493753
$ 0.00493753$ 0.00493753

$ 0
$ 0$ 0

-1.07%

-17.45%

+9.44%

+9.44%

Helio (HELIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HELIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HELIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00493753, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HELIO השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -17.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.44% ב-7 הימים האחרונים.

Helio (HELIO) מידע שוק

$ 135.14K
$ 135.14K$ 135.14K

--
----

$ 135.14K
$ 135.14K$ 135.14K

926.58M
926.58M 926.58M

926,579,842.2692327
926,579,842.2692327 926,579,842.2692327

שווי השוק הנוכחי של Helio הוא $ 135.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HELIO הוא 926.58M, עם היצע כולל של 926579842.2692327. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 135.14K.

Helio (HELIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Helioל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelio ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelio ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Helioל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-17.45%
30 ימים$ 0+17.51%
60 ימים$ 0+14.91%
90 ימים$ 0--

מה זהHelio (HELIO)

Helio is a blockchain analysis platform that empowers users to uncover insights and boost efficiency by leveraging AI to navigate blockchain complexities. It offers advanced analytical tools that simplify data interpretation, enabling users to make informed decisions. Helio's AI-driven approach helps streamline operations, providing a comprehensive view of blockchain dynamics for enhanced strategic planning and execution.

Helioתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Helio (HELIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Helio (HELIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Helio.

בדוק את Helio תחזית המחיר עכשיו‏!

HELIO למטבעות מקומיים

Helio (HELIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Helio (HELIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HELIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Helio (HELIO)

כמה שווה Helio (HELIO) היום?
החי HELIOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HELIO ל USD?
המחיר הנוכחי של HELIO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Helio?
שווי השוק של HELIO הוא $ 135.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HELIO?
ההיצע במחזור של HELIO הוא 926.58M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HELIO?
‏‏HELIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00493753 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HELIO?
HELIO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HELIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HELIO הוא -- USD.
האם HELIO יעלה השנה?
HELIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HELIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Helio (HELIO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

