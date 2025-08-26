HEIR (HEIR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.52% שינוי מחיר (1D) -9.09% שינוי מחיר (7D) -24.43% שינוי מחיר (7D) -24.43%

HEIR (HEIR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HEIR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HEIRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HEIR השתנה ב +0.52% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HEIR (HEIR) מידע שוק

שווי שוק $ 102.35K$ 102.35K $ 102.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.35K$ 102.35K $ 102.35K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של HEIR הוא $ 102.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HEIR הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.35K.