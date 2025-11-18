Haystack מחיר היום

מחיר Haystack (HAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.02764143, עם שינוי של 62.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAY ל USD הוא $ 0.02764143 לכל HAY.

Haystack כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 756,822, עם היצע במחזור של 27.38M HAY. ב‑24 השעות האחרונות, HAY סחר בין $ 0.02756811 (נמוך) ל $ 0.075002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.076855, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02376811.

ביצועים לטווח קצר, HAY נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -62.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Haystack (HAY) מידע שוק

שווי שוק $ 756.82K$ 756.82K $ 756.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M אספקת מחזור 27.38M 27.38M 27.38M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Haystack הוא $ 756.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAY הוא 27.38M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.76M.