HatchyPocket (HATCHY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00698404 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.02% שינוי מחיר (1D) +16.48% שינוי מחיר (7D) -39.11%

HatchyPocket (HATCHY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HATCHY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HATCHYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00698404, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HATCHY השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, +16.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HatchyPocket (HATCHY) מידע שוק

שווי שוק $ 763.45K$ 763.45K $ 763.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 763.45K$ 763.45K $ 763.45K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HatchyPocket הוא $ 763.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HATCHY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 763.45K.