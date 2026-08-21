HatcherLabs מחיר היום

מחיר HatcherLabs (HATCHER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HATCHER ל USD הוא $ 0 לכל HATCHER.

HatcherLabs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,134, עם היצע במחזור של 859.45M HATCHER. ב‑24 השעות האחרונות, HATCHER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HATCHER נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +3.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HatcherLabs (HATCHER) מידע שוק

שווי שוק $ 32.13K$ 32.13K $ 32.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.87K$ 35.87K $ 35.87K אספקת מחזור 859.45M 859.45M 859.45M אספקה כוללת 959,445,083.090921 959,445,083.090921 959,445,083.090921

שווי השוק הנוכחי של HatcherLabs הוא $ 32.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HATCHER הוא 859.45M, עם היצע כולל של 959445083.090921. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.87K.