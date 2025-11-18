Hat מחיר היום

מחיר Hat (HAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00220296, עם שינוי של 4.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAT ל USD הוא $ 0.00220296 לכל HAT.

Hat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,771, עם היצע במחזור של 14.42M HAT. ב‑24 השעות האחרונות, HAT סחר בין $ 0.0021494 (נמוך) ל $ 0.00231556 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0469251, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00192629.

ביצועים לטווח קצר, HAT נע ב -0.37% בשעה האחרונה ו -14.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hat (HAT) מידע שוק

שווי שוק $ 31.77K$ 31.77K $ 31.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.49K$ 136.49K $ 136.49K אספקת מחזור 14.42M 14.42M 14.42M אספקה כוללת 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

