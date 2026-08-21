Hashlink מחיר היום

מחיר Hashlink (HLINK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HLINK ל USD הוא $ 0 לכל HLINK.

Hashlink כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,516.76, עם היצע במחזור של 95.99B HLINK. ב‑24 השעות האחרונות, HLINK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HLINK נע ב -- בשעה האחרונה ו -23.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hashlink (HLINK) מידע שוק

שווי שוק $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K אספקת מחזור 95.99B 95.99B 95.99B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hashlink הוא $ 11.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HLINK הוא 95.99B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.00K.