HashAI מחיר היום

מחיר HashAI (HASHAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HASHAI ל USD הוא $ 0 לכל HASHAI.

HashAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,155,716, עם היצע במחזור של 84.93B HASHAI. ב‑24 השעות האחרונות, HASHAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00312086, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HASHAI נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו +19.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HashAI (HASHAI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M אספקת מחזור 84.93B 84.93B 84.93B אספקה כוללת 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928 89,225,730,969.61928

שווי השוק הנוכחי של HashAI הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HASHAI הוא 84.93B, עם היצע כולל של 89225730969.61928. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.