Harmonix kHYPE מחיר היום

מחיר Harmonix kHYPE (HAKHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 40.9, עם שינוי של 6.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAKHYPE ל USD הוא $ 40.9 לכל HAKHYPE.

Harmonix kHYPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,867,584, עם היצע במחזור של 169.32K HAKHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, HAKHYPE סחר בין $ 37.3 (נמוך) ל $ 41.22 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 59.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 29.77.

ביצועים לטווח קצר, HAKHYPE נע ב +2.70% בשעה האחרונה ו +1.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.87M$ 6.87M $ 6.87M אספקת מחזור 169.32K 169.32K 169.32K אספקה כוללת 169,315.7982205229 169,315.7982205229 169,315.7982205229

שווי השוק הנוכחי של Harmonix kHYPE הוא $ 6.87M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAKHYPE הוא 169.32K, עם היצע כולל של 169315.7982205229. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.87M.