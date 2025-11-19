Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחיר (USD)

קבל Harmonix kHYPE תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HAKHYPE יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Harmonix kHYPE % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Harmonix kHYPE תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Harmonix kHYPE ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 41.09 בשנת 2025. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Harmonix kHYPE ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 43.1445 בשנת 2026. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HAKHYPE הוא $ 45.3017 עם 10.25% שיעור צמיחה. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HAKHYPE הוא $ 47.5668 עם 15.76% שיעור צמיחה. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HAKHYPE הוא $ 49.9451 עם 21.55% שיעור צמיחה. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HAKHYPE הוא $ 52.4424 עם 27.63% שיעור צמיחה. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Harmonix kHYPE עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 85.4231. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Harmonix kHYPE עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 139.1453. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 41.09 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 41.0956 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 41.1294 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 41.2588 0.41% Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHAKHYPEב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $41.09 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHAKHYPE , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $41.0956 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHAKHYPE , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $41.1294 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHAKHYPE הוא $41.2588 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Harmonix kHYPE מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M אספקת מחזור 169.88K 169.88K 169.88K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר HAKHYPE העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, HAKHYPE יש כמות במעגל של 169.88K ושווי שוק כולל של $ 6.98M. צפה HAKHYPE במחיר חי

Harmonix kHYPE מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHarmonix kHYPEדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHarmonix kHYPE הוא 41.09USD. היצע במחזור של Harmonix kHYPE(HAKHYPE) הוא 169.88K HAKHYPE , מה שמעניק לו שווי שוק של $6,980,582 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 8.38% $ 3.18 $ 41.27 $ 37.52

7 ימים 2.17% $ 0.890481 $ 41.2683 $ 36.7060

30 ימים 7.51% $ 3.0864 $ 41.2683 $ 36.7060 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Harmonix kHYPE הראה תנועת מחירים של $3.18 , המשקפת 8.38% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Harmonix kHYPE נסחר בשיא של $41.2683 ושפל של $36.7060 . נרשם שינוי במחיר של 2.17% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHAKHYPE הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Harmonix kHYPE חווה 7.51% שינוי, המשקף בערך $3.0864 לערכו. זה מצביע על כך ש HAKHYPE עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Harmonix kHYPE (HAKHYPE) מודול חיזוי מחיר עובד? Harmonix kHYPE מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HAKHYPEעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHarmonix kHYPE לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HAKHYPE , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Harmonix kHYPE. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHAKHYPE . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHAKHYPE כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Harmonix kHYPE.

מדוע HAKHYPE חיזוי מחירים חשוב?

HAKHYPE תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם HAKHYPE כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, HAKHYPE ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של HAKHYPE בחודש הבא? על פי Harmonix kHYPE (HAKHYPE) כלי תחזית המחירים, המחיר HAKHYPE הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 HAKHYPE בשנת 2026? המחיר של 1 Harmonix kHYPE (HAKHYPE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HAKHYPE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של HAKHYPE בשנת 2027? Harmonix kHYPE (HAKHYPE) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HAKHYPE עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של HAKHYPE בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של HAKHYPE בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 HAKHYPE בשנת 2030? המחיר של 1 Harmonix kHYPE (HAKHYPE) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HAKHYPE יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי HAKHYPE תחזית המחיר בשנת 2040? Harmonix kHYPE (HAKHYPE) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HAKHYPE עד שנת 2040.