HAMMY מחיר (HAMMY)
--
-55.01%
-7.04%
-7.04%
HAMMY (HAMMY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HAMMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAMMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAMMY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -55.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של HAMMY הוא $ 22.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAMMY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.17K.
במהלך היום, השינוי במחיר של HAMMYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHAMMY ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHAMMY ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של HAMMYל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-55.01%
|30 ימים
|$ 0
|+4.71%
|60 ימים
|$ 0
|+19.85%
|90 ימים
|$ 0
|--
HAMMY is a cute hamster-themed memecoin built on the TRON blockchain, spearheaded by a dedicated CTO community. This project combines the charm of its hamster mascot with the innovative spirit of a technologically driven team, creating a unique and engaging experience for users. As a memecoin, HAMMY stands out with its playful and approachable branding, making it accessible to a broad audience. The project is driven by a strong community ethos, with the CTO team at the helm, ensuring that the technical foundation of HAMMY is robust and reliable. The TRON blockchain provides the ideal platform for HAMMY, offering fast transactions and scalability, which are crucial for the project’s growth and user engagement. The HAMMY community plays a central role in the project’s development, contributing ideas, feedback, and creative content such as Profile Picture (PFP) NFTs and promotional materials. These efforts help to strengthen the bond among community members and promote the HAMMY brand within the broader crypto space. HAMMY’s roadmap includes plans for listings on major cryptocurrency exchanges and expanding its ecosystem through integrations with other decentralized applications on TRON. The CTO community is committed to delivering a project that not only delights users with its cute and fun concept but also provides a secure and scalable platform for transactions and interactions. In summary, HAMMY is more than just a memecoin; it’s a community-driven project centered around a lovable hamster mascot. With the support of a dedicated CTO team and the strengths of the TRON blockchain, HAMMY is poised to make a significant impact in the memecoin space, bringing together technology and fun in a unique and engaging way.
