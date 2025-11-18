HAiO מחיר היום

מחיר HAiO (HAIO) בזמן אמת היום הוא $ 0.03500788, עם שינוי של 9.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAIO ל USD הוא $ 0.03500788 לכל HAIO.

HAiO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,605,035, עם היצע במחזור של 331.98M HAIO. ב‑24 השעות האחרונות, HAIO סחר בין $ 0.03128737 (נמוך) ל $ 0.03495674 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04475526, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01245635.

ביצועים לטווח קצר, HAIO נע ב +1.24% בשעה האחרונה ו +168.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.72M.

HAiO (HAIO) מידע שוק

שווי שוק $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M נפח (24 שעות) $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.96M$ 34.96M $ 34.96M אספקת מחזור 331.98M 331.98M 331.98M אספקה כוללת 999,987,240.4286971 999,987,240.4286971 999,987,240.4286971

שווי השוק הנוכחי של HAiO הוא $ 11.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.72M. ההיצע במחזור של HAIO הוא 331.98M, עם היצע כולל של 999987240.4286971. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.96M.