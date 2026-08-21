HAHA מחיר היום

מחיר HAHA (HAHA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAHA ל USD הוא $ 0 לכל HAHA.

HAHA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 216,438, עם היצע במחזור של 100.00B HAHA. ב‑24 השעות האחרונות, HAHA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HAHA נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו +27.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HAHA (HAHA) מידע שוק

שווי שוק $ 216.44K$ 216.44K $ 216.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 216.44K$ 216.44K $ 216.44K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של HAHA הוא $ 216.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAHA הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 216.44K.