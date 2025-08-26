Grrr (GRRR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00101449 $ 0.00101449 $ 0.00101449 24 שעות נמוך $ 0.00115033 $ 0.00115033 $ 0.00115033 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00101449$ 0.00101449 $ 0.00101449 גבוה 24 שעות $ 0.00115033$ 0.00115033 $ 0.00115033 שיא כל הזמנים $ 0.00490953$ 0.00490953 $ 0.00490953 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -10.50% שינוי מחיר (7D) -5.41% שינוי מחיר (7D) -5.41%

Grrr (GRRR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00102227. במהלך 24 השעות האחרונות, GRRR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00101449 לבין שיא של $ 0.00115033, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRRRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00490953, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRRR השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -10.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Grrr (GRRR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 997.93M 997.93M 997.93M אספקה כוללת 997,925,509.844558 997,925,509.844558 997,925,509.844558

שווי השוק הנוכחי של Grrr הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRRR הוא 997.93M, עם היצע כולל של 997925509.844558. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.