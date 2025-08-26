GroveCoin (GRV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00620766 $ 0.00620766 $ 0.00620766 24 שעות נמוך $ 0.00672221 $ 0.00672221 $ 0.00672221 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00620766$ 0.00620766 $ 0.00620766 גבוה 24 שעות $ 0.00672221$ 0.00672221 $ 0.00672221 שיא כל הזמנים $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.95% שינוי מחיר (1D) -5.27% שינוי מחיר (7D) +15.54% שינוי מחיר (7D) +15.54%

GroveCoin (GRV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00629277. במהלך 24 השעות האחרונות, GRV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00620766 לבין שיא של $ 0.00672221, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.63, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRV השתנה ב +0.95% במהלך השעה האחרונה, -5.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GroveCoin (GRV) מידע שוק

שווי שוק $ 468.69K$ 468.69K $ 468.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 498.59K$ 498.59K $ 498.59K אספקת מחזור 74.45M 74.45M 74.45M אספקה כוללת 79,200,835.4110327 79,200,835.4110327 79,200,835.4110327

שווי השוק הנוכחי של GroveCoin הוא $ 468.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRV הוא 74.45M, עם היצע כולל של 79200835.4110327. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 498.59K.