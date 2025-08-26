GreenTrust (GNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.28% שינוי מחיר (1D) -1.94% שינוי מחיר (7D) -1.28%

GreenTrust (GNT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GNT השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -1.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GreenTrust (GNT) מידע שוק

שווי שוק $ 22.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 101.07K אספקת מחזור 28.02T אספקה כוללת 126,105,420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GreenTrust הוא $ 22.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNT הוא 28.02T, עם היצע כולל של 126105420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 101.07K.