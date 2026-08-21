GREENBOW מחיר היום

מחיר GREENBOW (GREENBOW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GREENBOW ל USD הוא $ 0 לכל GREENBOW.

GREENBOW כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,490, עם היצע במחזור של 1.00B GREENBOW. ב‑24 השעות האחרונות, GREENBOW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GREENBOW נע ב -- בשעה האחרונה ו +14.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GREENBOW (GREENBOW) מידע שוק

שווי שוק $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GREENBOW הוא $ 23.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GREENBOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.49K.