Graphite (SN43) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.26 $ 3.26 $ 3.26 24 שעות נמוך $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.26$ 3.26 $ 3.26 גבוה 24 שעות $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 שיא כל הזמנים $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 המחיר הנמוך ביותר $ 3.26$ 3.26 $ 3.26 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.28% שינוי מחיר (1D) -12.11% שינוי מחיר (7D) -12.94% שינוי מחיר (7D) -12.94%

Graphite (SN43) המחיר בזמן אמת של הוא $3.26. במהלך 24 השעות האחרונות, SN43 נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.26 לבין שיא של $ 3.72, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN43השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.02, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.26.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN43 השתנה ב -1.28% במהלך השעה האחרונה, -12.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Graphite (SN43) מידע שוק

שווי שוק $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M אספקת מחזור 2.34M 2.34M 2.34M אספקה כוללת 2,336,631.551095417 2,336,631.551095417 2,336,631.551095417

שווי השוק הנוכחי של Graphite הוא $ 7.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN43 הוא 2.34M, עם היצע כולל של 2336631.551095417. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.62M.