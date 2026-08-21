GraphAI מחיר היום

מחיר GraphAI (GAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00412702, עם שינוי של 3.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAI ל USD הוא $ 0.00412702 לכל GAI.

GraphAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 175,529, עם היצע במחזור של 42.59M GAI. ב‑24 השעות האחרונות, GAI סחר בין $ 0.00385618 (נמוך) ל $ 0.00424216 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.857598, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00255654.

ביצועים לטווח קצר, GAI נע ב -0.75% בשעה האחרונה ו +16.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.63K.

GraphAI (GAI) מידע שוק

שווי שוק $ 175.53K$ 175.53K $ 175.53K נפח (24 שעות) $ 4.63K$ 4.63K $ 4.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 412.12K$ 412.12K $ 412.12K אספקת מחזור 42.59M 42.59M 42.59M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GraphAI הוא $ 175.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.63K. ההיצע במחזור של GAI הוא 42.59M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 412.12K.