Grape Protocol מחיר היום

מחיר Grape Protocol (GRAPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRAPE ל USD הוא $ 0 לכל GRAPE.

Grape Protocol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 84,031, עם היצע במחזור של 999.62M GRAPE. ב‑24 השעות האחרונות, GRAPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.347143, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRAPE נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +21.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Grape Protocol (GRAPE) מידע שוק

שווי שוק $ 84.03K$ 84.03K $ 84.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.03K$ 84.03K $ 84.03K אספקת מחזור 999.62M 999.62M 999.62M אספקה כוללת 999,618,638.006516 999,618,638.006516 999,618,638.006516

שווי השוק הנוכחי של Grape Protocol הוא $ 84.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRAPE הוא 999.62M, עם היצע כולל של 999618638.006516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.03K.