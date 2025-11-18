GPUAI מחיר היום

מחיר GPUAI (GPUAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00457098, עם שינוי של 8.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GPUAI ל USD הוא $ 0.00457098 לכל GPUAI.

GPUAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 281,114, עם היצע במחזור של 61.50M GPUAI. ב‑24 השעות האחרונות, GPUAI סחר בין $ 0.00457098 (נמוך) ל $ 0.00499131 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.6198, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00437792.

ביצועים לטווח קצר, GPUAI נע ב -0.62% בשעה האחרונה ו -21.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GPUAI (GPUAI) מידע שוק

שווי שוק $ 281.11K$ 281.11K $ 281.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 457.10K$ 457.10K $ 457.10K אספקת מחזור 61.50M 61.50M 61.50M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GPUAI הוא $ 281.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GPUAI הוא 61.50M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 457.10K.