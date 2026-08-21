GPSTARTER מחיר היום

מחיר GPSTARTER (GPST) בזמן אמת היום הוא $ 0.106941, עם שינוי של 3.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GPST ל USD הוא $ 0.106941 לכל GPST.

GPSTARTER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,070,655, עם היצע במחזור של 10.00M GPST. ב‑24 השעות האחרונות, GPST סחר בין $ 0.106622 (נמוך) ל $ 0.110845 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.16, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GPST נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו -28.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 389.39.

GPSTARTER (GPST) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M נפח (24 שעות) $ 389.39$ 389.39 $ 389.39 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של GPSTARTER הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 389.39. ההיצע במחזור של GPST הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07M.