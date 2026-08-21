GOVNO מחיר היום

מחיר GOVNO (GOVNO) בזמן אמת היום הוא $ 0.225697, עם שינוי של 0.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOVNO ל USD הוא $ 0.225697 לכל GOVNO.

GOVNO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 175,598, עם היצע במחזור של 777.78K GOVNO. ב‑24 השעות האחרונות, GOVNO סחר בין $ 0.220203 (נמוך) ל $ 0.227911 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.97, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.213187.

ביצועים לטווח קצר, GOVNO נע ב -0.60% בשעה האחרונה ו +3.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 125.53.

GOVNO (GOVNO) מידע שוק

שווי שוק $ 175.60K$ 175.60K $ 175.60K נפח (24 שעות) $ 125.53$ 125.53 $ 125.53 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 175.60K$ 175.60K $ 175.60K אספקת מחזור 777.78K 777.78K 777.78K אספקה כוללת 777,776.65666666 777,776.65666666 777,776.65666666

שווי השוק הנוכחי של GOVNO הוא $ 175.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 125.53. ההיצע במחזור של GOVNO הוא 777.78K, עם היצע כולל של 777776.65666666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.60K.