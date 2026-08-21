Gorbagana מחיר היום

מחיר Gorbagana (GOR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 24.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOR ל USD הוא $ 0 לכל GOR.

Gorbagana כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 659,592, עם היצע במחזור של 999.82M GOR. ב‑24 השעות האחרונות, GOR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.056621, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOR נע ב -1.52% בשעה האחרונה ו +35.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.09M.

Gorbagana (GOR) מידע שוק

שווי שוק $ 659.59K$ 659.59K $ 659.59K נפח (24 שעות) $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 659.59K$ 659.59K $ 659.59K אספקת מחזור 999.82M 999.82M 999.82M אספקה כוללת 999,817,313.50925 999,817,313.50925 999,817,313.50925

שווי השוק הנוכחי של Gorbagana הוא $ 659.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.09M. ההיצע במחזור של GOR הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999817313.50925. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 659.59K.