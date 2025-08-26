Goose (GOOSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00291861 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +8.97%

Goose (GOOSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOOSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOOSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00291861, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOOSE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Goose (GOOSE) מידע שוק

שווי שוק $ 9.35K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.35K אספקת מחזור 888.00M אספקה כוללת 888,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Goose הוא $ 9.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOOSE הוא 888.00M, עם היצע כולל של 888000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.35K.