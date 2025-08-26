Gomu Gator (GOMU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00666824$ 0.00666824 $ 0.00666824 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.11% שינוי מחיר (1D) -10.27% שינוי מחיר (7D) -13.67% שינוי מחיר (7D) -13.67%

Gomu Gator (GOMU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOMU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOMUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00666824, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOMU השתנה ב -1.11% במהלך השעה האחרונה, -10.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gomu Gator (GOMU) מידע שוק

שווי שוק $ 586.68K$ 586.68K $ 586.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 586.68K$ 586.68K $ 586.68K אספקת מחזור 752.34M 752.34M 752.34M אספקה כוללת 752,335,124.09 752,335,124.09 752,335,124.09

שווי השוק הנוכחי של Gomu Gator הוא $ 586.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOMU הוא 752.34M, עם היצע כולל של 752335124.09. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 586.68K.