Gomu Gator סֵמֶל

Gomu Gator מחיר (GOMU)

לא רשום

1 GOMU ל USDמחיר חי:

$0.00077981
$0.00077981$0.00077981
-10.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Gomu Gator (GOMU) טבלת מחירים חיה
Gomu Gator (GOMU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00666824
$ 0.00666824$ 0.00666824

$ 0
$ 0$ 0

-1.11%

-10.27%

-13.67%

-13.67%

Gomu Gator (GOMU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOMU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOMUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00666824, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOMU השתנה ב -1.11% במהלך השעה האחרונה, -10.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gomu Gator (GOMU) מידע שוק

$ 586.68K
$ 586.68K$ 586.68K

--
----

$ 586.68K
$ 586.68K$ 586.68K

752.34M
752.34M 752.34M

752,335,124.09
752,335,124.09 752,335,124.09

שווי השוק הנוכחי של Gomu Gator הוא $ 586.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOMU הוא 752.34M, עם היצע כולל של 752335124.09. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 586.68K.

Gomu Gator (GOMU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gomu Gatorל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGomu Gator ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGomu Gator ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gomu Gatorל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.27%
30 ימים$ 0+93.89%
60 ימים$ 0+106.54%
90 ימים$ 0--

מה זהGomu Gator (GOMU)

the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone’s favorite gator in Solana!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Gomu Gator (GOMU) משאב

האתר הרשמי

Gomu Gatorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gomu Gator (GOMU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gomu Gator (GOMU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gomu Gator.

בדוק את Gomu Gator תחזית המחיר עכשיו‏!

GOMU למטבעות מקומיים

Gomu Gator (GOMU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gomu Gator (GOMU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOMU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gomu Gator (GOMU)

כמה שווה Gomu Gator (GOMU) היום?
החי GOMUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOMU ל USD?
המחיר הנוכחי של GOMU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gomu Gator?
שווי השוק של GOMU הוא $ 586.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOMU?
ההיצע במחזור של GOMU הוא 752.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOMU?
‏‏GOMU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00666824 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOMU?
GOMU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GOMU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOMU הוא -- USD.
האם GOMU יעלה השנה?
GOMU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOMU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.