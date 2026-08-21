GOGGLES מחיר היום

מחיר GOGGLES (GOGLZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00389844, עם שינוי של 30.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOGLZ ל USD הוא $ 0.00389844 לכל GOGLZ.

GOGGLES כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 149,167, עם היצע במחזור של 38.27M GOGLZ. ב‑24 השעות האחרונות, GOGLZ סחר בין $ 0.00291134 (נמוך) ל $ 0.00401498 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.65372, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GOGLZ נע ב -1.22% בשעה האחרונה ו +17.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.45K.

GOGGLES (GOGLZ) מידע שוק

שווי שוק $ 149.17K$ 149.17K $ 149.17K נפח (24 שעות) $ 1.45K$ 1.45K $ 1.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.17K$ 149.17K $ 149.17K אספקת מחזור 38.27M 38.27M 38.27M אספקה כוללת 38,274,418.263925 38,274,418.263925 38,274,418.263925

שווי השוק הנוכחי של GOGGLES הוא $ 149.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.45K. ההיצע במחזור של GOGLZ הוא 38.27M, עם היצע כולל של 38274418.263925. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.17K.