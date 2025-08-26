GLP1 (GLP1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02690766$ 0.02690766 $ 0.02690766 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.73% שינוי מחיר (7D) -1.54% שינוי מחיר (7D) -1.54%

GLP1 (GLP1) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GLP1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLP1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02690766, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLP1 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GLP1 (GLP1) מידע שוק

שווי שוק $ 24.00K$ 24.00K $ 24.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.00K$ 24.00K $ 24.00K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,981,319.881917 999,981,319.881917 999,981,319.881917

שווי השוק הנוכחי של GLP1 הוא $ 24.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLP1 הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999981319.881917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.00K.