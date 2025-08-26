עוד על GLP1

GLP1 מידע על מחיר

GLP1 מסמך לבן

GLP1 אתר רשמי

GLP1 טוקניומיקה

GLP1 תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

GLP1 סֵמֶל

GLP1 מחיר (GLP1)

לא רשום

1 GLP1 ל USDמחיר חי:

--
----
-4.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
GLP1 (GLP1) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:48:52 (UTC+8)

GLP1 (GLP1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02690766
$ 0.02690766$ 0.02690766

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.73%

-1.54%

-1.54%

GLP1 (GLP1) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GLP1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLP1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02690766, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLP1 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GLP1 (GLP1) מידע שוק

$ 24.00K
$ 24.00K$ 24.00K

--
----

$ 24.00K
$ 24.00K$ 24.00K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,319.881917
999,981,319.881917 999,981,319.881917

שווי השוק הנוכחי של GLP1 הוא $ 24.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLP1 הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999981319.881917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.00K.

GLP1 (GLP1) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של GLP1ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGLP1 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGLP1 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של GLP1ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.73%
30 ימים$ 0-71.46%
60 ימים$ 0-64.84%
90 ימים$ 0--

מה זהGLP1 (GLP1)

GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

GLP1תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GLP1 (GLP1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GLP1 (GLP1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GLP1.

בדוק את GLP1 תחזית המחיר עכשיו‏!

GLP1 למטבעות מקומיים

GLP1 (GLP1) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GLP1 (GLP1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GLP1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על GLP1 (GLP1)

כמה שווה GLP1 (GLP1) היום?
החי GLP1המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GLP1 ל USD?
המחיר הנוכחי של GLP1 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GLP1?
שווי השוק של GLP1 הוא $ 24.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GLP1?
ההיצע במחזור של GLP1 הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GLP1?
‏‏GLP1 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02690766 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GLP1?
GLP1 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GLP1?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GLP1 הוא -- USD.
האם GLP1 יעלה השנה?
GLP1 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GLP1 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:48:52 (UTC+8)

GLP1 (GLP1) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.