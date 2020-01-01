GLP1 (GLP1) טוקנומיקה

GLP1 (GLP1) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי GLP1 (GLP1), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
GLP1 (GLP1) מידע

GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary).

The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals.

By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions.

אתר רשמי:
https://www.glp1.science/
מסמך לבן:
https://x.com/GLP1onSol/status/1858998837689668072

GLP1 (GLP1) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GLP1 (GLP1), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 24.00K
$ 24.00K$ 24.00K
ההיצע הכולל:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
אספקה במחזור:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 24.00K
$ 24.00K$ 24.00K
שיא כל הזמנים:
$ 0.02690766
$ 0.02690766$ 0.02690766
שפל כל הזמנים:
$ 0.00001983
$ 0.00001983$ 0.00001983
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

GLP1 (GLP1) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של GLP1 (GLP1) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של GLP1 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות GLP1האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את GLP1טוקניומיקה, חקרו אתGLP1המחיר בזמן אמת של אסימונים!

GLP1 חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן GLP1 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GLP1 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.