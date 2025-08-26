עוד על GLDS

Glades סֵמֶל

Glades מחיר (GLDS)

לא רשום

1 GLDS ל USDמחיר חי:

$0.00057089
$0.00057089$0.00057089
-7.00%1D
mexc
USD
Glades (GLDS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:56:02 (UTC+8)

Glades (GLDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00507594
$ 0.00507594$ 0.00507594

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-7.02%

+5.89%

+5.89%

Glades (GLDS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GLDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00507594, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLDS השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -7.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glades (GLDS) מידע שוק

$ 540.69K
$ 540.69K$ 540.69K

--
----

$ 569.12K
$ 569.12K$ 569.12K

949.96M
949.96M 949.96M

999,910,857.236532
999,910,857.236532 999,910,857.236532

שווי השוק הנוכחי של Glades הוא $ 540.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLDS הוא 949.96M, עם היצע כולל של 999910857.236532. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 569.12K.

Glades (GLDS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gladesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlades ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGlades ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gladesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.02%
30 ימים$ 0+13.08%
60 ימים$ 0+64.99%
90 ימים$ 0--

מה זהGlades (GLDS)

Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property.

Gladesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Glades (GLDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Glades (GLDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Glades.

בדוק את Glades תחזית המחיר עכשיו‏!

GLDS למטבעות מקומיים

Glades (GLDS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Glades (GLDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GLDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Glades (GLDS)

כמה שווה Glades (GLDS) היום?
החי GLDSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GLDS ל USD?
המחיר הנוכחי של GLDS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Glades?
שווי השוק של GLDS הוא $ 540.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GLDS?
ההיצע במחזור של GLDS הוא 949.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GLDS?
‏‏GLDS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00507594 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GLDS?
GLDS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GLDS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GLDS הוא -- USD.
האם GLDS יעלה השנה?
GLDS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GLDS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:56:02 (UTC+8)

