GIVEBACK מחיר היום

מחיר GIVEBACK (GBACK) בזמן אמת היום הוא $ 0.01005052, עם שינוי של 29.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GBACK ל USD הוא $ 0.01005052 לכל GBACK.

GIVEBACK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,046,197, עם היצע במחזור של 999.90M GBACK. ב‑24 השעות האחרונות, GBACK סחר בין $ 0.00777544 (נמוך) ל $ 0.01148999 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02798668, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GBACK נע ב +0.12% בשעה האחרונה ו +436.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 144.80K.

GIVEBACK (GBACK) מידע שוק

שווי שוק $ 10.05M$ 10.05M $ 10.05M נפח (24 שעות) $ 144.80K$ 144.80K $ 144.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.05M$ 10.05M $ 10.05M אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,899,525.068269 999,899,525.068269 999,899,525.068269

שווי השוק הנוכחי של GIVEBACK הוא $ 10.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 144.80K. ההיצע במחזור של GBACK הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999899525.068269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.05M.