Gitnull מחיר היום

מחיר Gitnull (GNULL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GNULL ל USD הוא $ 0 לכל GNULL.

Gitnull כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,817, עם היצע במחזור של 100.00B GNULL. ב‑24 השעות האחרונות, GNULL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GNULL נע ב -0.15% בשעה האחרונה ו +24.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gitnull (GNULL) מידע שוק

שווי שוק $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.82K$ 27.82K $ 27.82K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gitnull הוא $ 27.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GNULL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.82K.