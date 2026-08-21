Gitly מחיר היום

מחיר Gitly (GITLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GITLY ל USD הוא $ 0 לכל GITLY.

Gitly כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,533, עם היצע במחזור של 100.00B GITLY. ב‑24 השעות האחרונות, GITLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GITLY נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gitly (GITLY) מידע שוק

שווי שוק $ 32.53K$ 32.53K $ 32.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.53K$ 32.53K $ 32.53K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gitly הוא $ 32.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GITLY הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.53K.