GITHOOK מחיר היום

מחיר GITHOOK (GITHOOK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GITHOOK ל USD הוא $ 0 לכל GITHOOK.

GITHOOK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,657, עם היצע במחזור של 100.00B GITHOOK. ב‑24 השעות האחרונות, GITHOOK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GITHOOK נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GITHOOK (GITHOOK) מידע שוק

שווי שוק $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של GITHOOK הוא $ 26.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GITHOOK הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.66K.