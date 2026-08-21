Gitbank מחיר היום

מחיר Gitbank (GITBANK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GITBANK ל USD הוא $ 0 לכל GITBANK.

Gitbank כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 91,956, עם היצע במחזור של 100.00B GITBANK. ב‑24 השעות האחרונות, GITBANK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GITBANK נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +37.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gitbank (GITBANK) מידע שוק

שווי שוק $ 91.96K$ 91.96K $ 91.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.96K$ 91.96K $ 91.96K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Gitbank הוא $ 91.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GITBANK הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.96K.