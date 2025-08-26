ghostwire (GWIRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -21.39% שינוי מחיר (7D) +43.77%

ghostwire (GWIRE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GWIRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GWIREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GWIRE השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -21.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+43.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ghostwire (GWIRE) מידע שוק

שווי שוק $ 198.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 198.51K אספקת מחזור 999.75M אספקה כוללת 999,748,876.248215

שווי השוק הנוכחי של ghostwire הוא $ 198.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GWIRE הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999748876.248215. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 198.51K.