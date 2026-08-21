GEOM מחיר היום

מחיר GEOM (GEOM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GEOM ל USD הוא $ 0 לכל GEOM.

GEOM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 271,220, עם היצע במחזור של 948.51M GEOM. ב‑24 השעות האחרונות, GEOM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00149508, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GEOM נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו +29.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.01K.

GEOM (GEOM) מידע שוק

שווי שוק $ 271.22K$ 271.22K $ 271.22K נפח (24 שעות) $ 19.01K$ 19.01K $ 19.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 285.59K$ 285.59K $ 285.59K אספקת מחזור 948.51M 948.51M 948.51M אספקה כוללת 998,759,971.939028 998,759,971.939028 998,759,971.939028

שווי השוק הנוכחי של GEOM הוא $ 271.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.01K. ההיצע במחזור של GEOM הוא 948.51M, עם היצע כולל של 998759971.939028. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 285.59K.