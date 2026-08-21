Genius Token מחיר היום

מחיר Genius Token (POCK) בזמן אמת היום הוא $ 0.0025061, עם שינוי של 6.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POCK ל USD הוא $ 0.0025061 לכל POCK.

Genius Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,224,423, עם היצע במחזור של 887.71M POCK. ב‑24 השעות האחרונות, POCK סחר בין $ 0.00241289 (נמוך) ל $ 0.0026974 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00742828, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POCK נע ב -0.86% בשעה האחרונה ו +14.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.26K.

Genius Token (POCK) מידע שוק

שווי שוק $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M נפח (24 שעות) $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M אספקת מחזור 887.71M 887.71M 887.71M אספקה כוללת 997,600,851.093685 997,600,851.093685 997,600,851.093685

שווי השוק הנוכחי של Genius Token הוא $ 2.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.26K. ההיצע במחזור של POCK הוא 887.71M, עם היצע כולל של 997600851.093685. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.