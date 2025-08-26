Gemini (GEMINI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00120719 $ 0.00120719 $ 0.00120719 24 שעות נמוך $ 0.00150039 $ 0.00150039 $ 0.00150039 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00120719$ 0.00120719 $ 0.00120719 גבוה 24 שעות $ 0.00150039$ 0.00150039 $ 0.00150039 שיא כל הזמנים $ 0.01696794$ 0.01696794 $ 0.01696794 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -14.56% שינוי מחיר (7D) +1.88% שינוי מחיר (7D) +1.88%

Gemini (GEMINI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00121252. במהלך 24 השעות האחרונות, GEMINI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00120719 לבין שיא של $ 0.00150039, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GEMINIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01696794, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEMINI השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -14.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gemini (GEMINI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,875,693.389134 999,875,693.389134 999,875,693.389134

שווי השוק הנוכחי של Gemini הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEMINI הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999875693.389134. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.