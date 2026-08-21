GameSwift מחיר היום

מחיר GameSwift (GSWIFT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GSWIFT ל USD הוא $ 0 לכל GSWIFT.

GameSwift כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 170,191, עם היצע במחזור של 468.32M GSWIFT. ב‑24 השעות האחרונות, GSWIFT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.809962, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GSWIFT נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו +1.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 464.82.

GameSwift (GSWIFT) מידע שוק

שווי שוק $ 170.19K$ 170.19K $ 170.19K נפח (24 שעות) $ 464.82$ 464.82 $ 464.82 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 280.18K$ 280.18K $ 280.18K אספקת מחזור 468.32M 468.32M 468.32M אספקה כוללת 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715

שווי השוק הנוכחי של GameSwift הוא $ 170.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 464.82. ההיצע במחזור של GSWIFT הוא 468.32M, עם היצע כולל של 770988458.3969715. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.18K.