GameCow מחיר היום

מחיר GameCow (GCOW) בזמן אמת היום הוא $ 630.15, עם שינוי של 4.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GCOW ל USD הוא $ 630.15 לכל GCOW.

GameCow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,298,765, עם היצע במחזור של 10.00K GCOW. ב‑24 השעות האחרונות, GCOW סחר בין $ 596.24 (נמוך) ל $ 643.73 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,089.41, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 410.27.

ביצועים לטווח קצר, GCOW נע ב +1.28% בשעה האחרונה ו +3.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.56K.

GameCow (GCOW) מידע שוק

שווי שוק $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M נפח (24 שעות) $ 26.56K$ 26.56K $ 26.56K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M אספקת מחזור 10.00K 10.00K 10.00K אספקה כוללת 10,000.0 10,000.0 10,000.0

שווי השוק הנוכחי של GameCow הוא $ 6.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.56K. ההיצע במחזור של GCOW הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.30M.