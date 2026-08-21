Galaxy Fox מחיר היום

מחיר Galaxy Fox (GFOX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GFOX ל USD הוא $ 0 לכל GFOX.

Galaxy Fox כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,906, עם היצע במחזור של 5.00B GFOX. ב‑24 השעות האחרונות, GFOX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00324803, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GFOX נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +23.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Galaxy Fox (GFOX) מידע שוק

שווי שוק $ 87.91K$ 87.91K $ 87.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.91K$ 87.91K $ 87.91K אספקת מחזור 5.00B 5.00B 5.00B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Galaxy Fox הוא $ 87.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GFOX הוא 5.00B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.91K.