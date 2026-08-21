Galapagos Token מחיר היום

מחיר Galapagos Token (0.000001) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 0.000001 ל USD הוא $ 0 לכל 0.000001.

Galapagos Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 64,871, עם היצע במחזור של 999.91M 0.000001. ב‑24 השעות האחרונות, 0.000001 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 0.000001 נע ב -- בשעה האחרונה ו +34.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Galapagos Token (0.000001) מידע שוק

שווי שוק $ 64.87K$ 64.87K $ 64.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.87K$ 64.87K $ 64.87K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,910,608.186721 999,910,608.186721 999,910,608.186721

שווי השוק הנוכחי של Galapagos Token הוא $ 64.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 0.000001 הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999910608.186721. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.87K.