GABLE מחיר היום

מחיר GABLE (GABLE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GABLE ל USD הוא $ 0 לכל GABLE.

GABLE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,925, עם היצע במחזור של 965.05M GABLE. ב‑24 השעות האחרונות, GABLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GABLE נע ב +6.54% בשעה האחרונה ו -7.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GABLE (GABLE) מידע שוק

שווי שוק $ 31.93K$ 31.93K $ 31.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.93K$ 31.93K $ 31.93K אספקת מחזור 965.05M 965.05M 965.05M אספקה כוללת 965,053,361.651055 965,053,361.651055 965,053,361.651055

שווי השוק הנוכחי של GABLE הוא $ 31.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GABLE הוא 965.05M, עם היצע כולל של 965053361.651055. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.93K.